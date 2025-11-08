Ексчемпіон UFC Даніель Корм’є висловився про критику Джоном Джонсом Тома Аспіналла після бою з Сірілом Ганом. Американця цитує vringe.com:

Джону дорікнули, що він втік від Тома. Говорили, що Аспіналл – той самий боєць, який його поб'є. І зараз Джонс акуратно вмостився перед екраном, сподіваючись, що станеться щось таке собі. Як я й говорив до бою, у разі перемоги Гана Джонс одразу зробить заяву: «І ви реально вірили, що цей мужик може мене побити?»

Джон каже, що побачив багато вразливих місць у Тома. Це тому, що ми, бійці, завжди дивимося на потенційних суперників з однією метою – знайти слабкі місця, якими ми могли б скористатися. Ми не віддаємо їм належне за те, в чому вони хороші. І Джон так само дивився на Тома – як на потенційного суперника. Він бачив лише погане: БЖЖ відстій, боротьба відстій. Все відстій крім двійок. Він просто не виключає, що колись зустрінеться з Аспіналлом у октагоні.