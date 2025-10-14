Перейра – про мегафайт з Джонсом: «Ми обидва у віці, коли не можемо даремно гаяти час»
Алекс заявив, що все залежить від бажання Джона
Чемпіон UFC Алекс Перейра висловився про потенційний поєдинок з ексволодарем титула промоушена Джоном Джонсом. Слова бразильця наводить vringe.com:
Не думаю, що доведеться довго чекати. Він заявив в інтерв'ю, що це йому цікаво. Ми обидва зараз у такому віці, коли просто не можемо дозволити собі даремно гаяти час. Думаю, він щиро дасть зрозуміти, хоче він цього чи ні. Зацікавлений він у цьому чи ні.
Нагадаємо, що напередодні Перейра впевнено взяв реванш у росіянина.
