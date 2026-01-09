Джонс та Перейра поб’ються біля Білого дому? Відповідь Джона
Ексчемпіон вважає, що президент UFC не дасть добро
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон UFC Джон Джонс висловився про чутки про проведення поєдинку з Алексом Перейрою на івенті UFC White House. Американця цитує vringe.com:
Перейра хоче провести зі мною бій. Але не думаю, що Дейна Вайт дозволить цьому статися. Насправді буде цікаво дізнатися, що Дейна там задумав…
Нагадаємо, що Джонс поїде на заробітки у росію.
