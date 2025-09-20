Олег Гончар

Азербайджанський боєць UFC Рафаель Фізієв (13-4) не зможе вийти на головний бій турніру UFC Fight Night 261 проти бразильця Чарльза Олівейри (35-11-1 NC).

Поєдинок мав відбутися 11 жовтня в Ріо-де-Жанейро, повідомляє MMA Fighting.

За даними джерел, 32-річний Фізієв отримав травму, що змусила його знятися з важливого для себе бою.

Олівейрі шукають нового суперника для домашнього шоу в Farmasi Arena. Раніше він достроково поступився Ілії Топурії.

Фізієв мав серію з трьох поразок, але переміг Ігнасіо Бахамондеса в серпні.