Фізієв знявся з головного бою UFC Rio проти Олівейри
Азербайджанець знявся з поєдинку через травму
близько 1 години тому
Рафаель Фізієв
Азербайджанський боєць UFC Рафаель Фізієв (13-4) не зможе вийти на головний бій турніру UFC Fight Night 261 проти бразильця Чарльза Олівейри (35-11-1 NC).
Поєдинок мав відбутися 11 жовтня в Ріо-де-Жанейро, повідомляє MMA Fighting.
За даними джерел, 32-річний Фізієв отримав травму, що змусила його знятися з важливого для себе бою.
Олівейрі шукають нового суперника для домашнього шоу в Farmasi Arena. Раніше він достроково поступився Ілії Топурії.
Фізієв мав серію з трьох поразок, але переміг Ігнасіо Бахамондеса в серпні.