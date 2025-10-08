Гетжі відмовився від бою з Царукяном
Тому Арману дали інший варіант
близько 1 години тому
Арман Царукян
Другий номер рейтингу UFC у легкій вазі Арман Царукян розповів про пропозицію UFC щодо титульного бою.
Організація пропонувала поєдинок за пояс, але чинний чемпіон Ілія Топурія не зможе вийти на ринг у 2025 році. Тому Царукян погодився на бій з будь-яким суперником і розглядав варіанти з Деном Хукером та Джастіном Гетжі.
«Я чув, що Гетжі сказав «ні», а Хукер погодився. Гетжі був би кращим варіантом, але для мене немає різниці. Обидва – легкі гроші. Гетжі знає, що може програти мені».
Нагадаємо, поєдинок Царукяна та Хукера відбудеться 22 листопада на турнірі UFC у Катарі.
