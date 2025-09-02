Олег Гончар

Засновник Dominance MMA Management Алі Абдель-Азіз, менеджер багатьох зірок UFC, поділився думкою про потенційний бій за титул у легкій вазі між чинним чемпіоном Ілією Топурією (17-0) та експретендентом Джастіном Гетжі (26-5), повідомляє MMAJunkie.

Абдель-Азіз назвав поєдинок «автомобільною аварією», де вирішальним стане, хто завдасть першого точного удару. Він відзначив ударну міць Гетжі, підкресливши його небезпеку в стійці, але припустив, що Топурія може спробувати перевести бій у партер. На думку менеджера, це один із найкращих поєдинків, які UFC може організувати.

Топурія завоював вакантний пояс легкої ваги в червні 2025 року, нокаутувавши Чарльза Олівейру на UFC 317. Гетжі востаннє бився в травні та переміг Рафаеля Фізієва.