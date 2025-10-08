Володимир Кириченко

UFC на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії.

Алекс Перейра піднявся на 4 сходинки і тепер займає 6-те місце. У своєму останньому бою він переміг Магомеда Анкалаєва і повернув собі титул чемпіона UFC у напівважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон у середній вазі Дрікус дю Плессі піднявся у топ-10. Лідирує в рейтингу чемпіон UFC у легкому дивізіоні Ілія Топурія.

Рейтинг P4P від UFC:

1. Ілія Топурія

2. Іслам Махачев

3. Мераб Двалішвілі

4. Хамзат Чимаєв

5. Алешандре Пантожа

6(10). Алекс Перейра

7(6). Алекс Волкановський

8. Делла Маддалена

9. Том Аспіналл

10(11). Дрікус дю Плессі

Нагадаємо, Перейра після перемоги над Анкалаєвим заявив про готовність битися у важкій вазі.