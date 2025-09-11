Олег Гончар

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія відповів на питання про можливу політичну кар’єру за прикладом ірландця Конора Макгрегора, який йде в президенти Ірландії.

Іспанського бійця грузинського походження запитали про можливість балотуватися на пост президента Іспанії.

«Я ніколи про це не думав… але якщо людям це буде потрібно, то, звісно, я погоджуся». Ілія Топурія

Нагадаймо, у своєму останньому поєдинку Топурія нокаутував бразильця Чарльза Олівейру. Ця перемога принесла бійцю титул чемпіона UFC у легкій вазі.