Ілія Топурія про посаду президента Іспанії: «Якщо людям потрібно, я погоджуся»
Чемпіон UFC у легкій вазі вперше прокоментував можливість балотування на пост президента Іспанії
35 хвилин тому
Ілія Топурія
Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія відповів на питання про можливу політичну кар’єру за прикладом ірландця Конора Макгрегора, який йде в президенти Ірландії.
Іспанського бійця грузинського походження запитали про можливість балотуватися на пост президента Іспанії.
«Я ніколи про це не думав… але якщо людям це буде потрібно, то, звісно, я погоджуся».
Нагадаймо, у своєму останньому поєдинку Топурія нокаутував бразильця Чарльза Олівейру. Ця перемога принесла бійцю титул чемпіона UFC у легкій вазі.
