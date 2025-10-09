Олег Гончар

33-річний ексбоєць UFC австралієць Суман Мохтарян був убитий 8 жовтня в передмісті Сіднея. Про це повідомляє MMAJunkie.

Близько 18:00 за місцевим часом поліція прибула на виклик про постріли. На місці вони виявили Мохтаряна з кількома вогнепальними пораненнями. Попри зусилля медиків, боєць помер на місці, не приходячи до тями.

Поліція не підтвердила особу загиблого, але родичі та друзі заявили, що це Мохтарян. Напад кваліфіковано як спланований.

Раніше на Мохтаряна вже замахали. У лютому 2024 року злочинець, замаскований під кур'єра доставки їжі, обстріляв його біля спортзалу, але спортсмен вижив.

Мохтарян, відомий виступами в UFC, мав кар'єру в змішаних єдиноборствах.

