Олег Гончар

25-річному бійцю змішаних єдиноборств Раджі Джексону, сину легендарного ексчемпіона UFC Куінтона «Ремпейджа» Джексона загрожує реальний тюремний строк, повідомляє Los Angeles Times з посиланням на офіс прокуратури.

Раджі пред'явили звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень за побиття професійного рестлера Сайко Стю на шоу в Каліфорнії в серпні.

Якщо Раджу визнають винним, він може отримати до чотирьох років позбавлення волі за скоєний напад.

Нагадаю, Раджа Джексон жорстоко побив Сайко Стю на турнірі Knokx Pro Wrestling. Під час однієї з сутичок Раджа піднявся на ринг, схопив Стю, виконав амплітудний кидок, після чого пересів на нього та завдав близько 20 ударів по обличчю.