Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Корм'є заявив, що непереможений казах Шавкат Рахмонов (18-0, 8 КО) стане найскладнішим суперником для чемпіона напівсередньої ваги Іслама Махачева (28-1).

Корм'є виділив габарити Рахмонова, його навички боротьби та ударну техніку, а такий бій назвав «по-справжньому божевільним». Він очікував, що Джек Делла Маддалена стане найважчим суперником для Махачева на UFC 322, але росіянин довів протилежне.

Рахмонов не виходив у октагон майже рік після перемоги над Яном Машаду Гаррі на UFC 310 у грудні 2024-го. Йому потрібен ще один виступ, щоб повернутися до титульних перегонів.