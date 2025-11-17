Волкановскі назвав найбыльш небезпечного суперника для Махачева
Австралієць вважає нігерійця головною загрозою росіянину
близько 1 години тому
Алекс Волкановскі
37-річний ексчемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановскі назвав Камару Усмана найнебезпечнішим опонентом для чинного чемпіона напівсередньої ваги Іслама Махачева.
«Усман добре проявив себе в протистоянні з Чимаєвим. Камару не ризикує даремно. Думаю, саме Усман стане найскладнішим суперником для Іслама».
Махачев нещодавно завоював другий титул, розгромивши Делла Маддалену.
Волкановскі раніше двічі програвав Махачеву. Якщо перший бій конкурентним, то в другому Іслам переміг нокаутом.