Президент UFC відповів, коли відбудеться реванш Аспіналл – Ган
Вайт вважає, що чекати залишилося недовго
близько 1 години тому
Фото: UFC
Президент UFC Дейна Вайт поділився очікуваннями від організації другого поєдинку чемпіона важкої ваги Тома Аспіналла та Сіріла Гана. Функціонера цитує vringe.com:
Зараз Том удома. Відновлюється. Як тільки він буде готовий битися, ми одразу замовимо реванш. У Тома немає відшарування сітківки. Око не пошкоджене. Найближчим часом він видужає. І тоді ми одразу ж домовимося про те, коли зможемо провести другий бій.
Нагадаємо, що перший бій Аспіналл – Ган завершився без результату через тичок в око британця.