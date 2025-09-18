Олег Гончар

Російсько-ірландський боєць Артем Лобов (13-15-1) прокоментував рішення Конора Макгрегора (22-6) відмовитися від участі у виборах президента Ірландии, про що він розповів в інтерв’ю MMA Junkie.

«Ми з Конором давно говорили про його бажання балотуватися на пост президента. Одна з причин, чому я організував йому зустріч із Володимиром Путіним, — це плани Конора в політиці. Хочеш бути президентом — потрібно налагоджувати зв’язки, а Путін, очевидно, ключова постать у світовій політиці». Артем Лобов

Він підтримав рішення Макгрегора вийти з гонки.

«Психологічно він не готовий. Ми бачили, як він пропустив пресконференцію. Це не той Конор, якого я знаю. Я пам’ятаю, як він із порваними зв’язками на обох колінах вийшов за тимчасовий пояс UFC. Ось такий Конор міг би стати чудовим президентом і вирішити проблеми Ірландії». Артем Лобов

Лобов вважає, що Макгрегору потрібно відновити форму, щоб повернутися до своєї найкращої версії — як у спорті, так і в політиці.

