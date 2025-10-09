Олег Гончар

33-річний ексчемпіон UFC у напівважкій вазі Магомед Анкалаєв не міг повноцінно тренуватися протягом шести тижнів перед реваншем із бразильцем Алексом Перейрою через травму ребер. Про це повідомив американський паблік RealKevinK посилаючись на свої джерела.

Поєдинок за титул чемпіона UFC у категорії до 93 кг відбувся на турнірі UFC 320 у Лас-Вегасі, штат Невада. Бій завершився перемогою Перейри технічним нокаутом у першому раунді, що стало його третьою успішною спробою здобути абсолютний титул UFC.

Травма ребер суттєво обмежила підготовку Анкалаєва, що, ймовірно, вплинуло на його виступ.

Нагадаємо, раніше інформацію про травму Анкалаєва повідомив Даніель Корм'є.