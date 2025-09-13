Макгрегор використав убивство українки та гасло «Слава Україні» в предвиборчій агітації
Колишній чемпіон UFC прив’язав трагедію Ірини Заруцької до політичного заклику
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор різко відреагував на вбивство в США 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка загинула 22 серпня від ножового поранення в потязі.
Заруцька втекла від війни в Україні разом в 2022 році, працювала в піцерії та вчила англійську. Убив дівчину 34-річний безхатько Декарлос Браун-молодший, якого до цього 14 разів суд відпускав на волю після скоєних правопорушень. Убивство було пов’язане з тим, що у дівчини був світлий колір шкіри.
«Не можу викинути з голови образ беззахисної української жінки в громадському транспорті — вбитої з-поза спини без жодної провини. Я вимагаю для її вбивці найсуворішого покарання; я відкрито говорю це і не жалкую. Слава Україні. Нехай Ірина Заруцька спочиває з миром.
Якщо хтось думає, що за моєї каденції на ірландській землі це може залишитися без наслідків — хай подумає ще раз. Включіть розум і переосмисліть ситуацію. Будь-які пусті оптичні чи політичні фрази в такому випадку для мене нічого не варті — залиште їх при собі. Проголосуйте за Конора».
Реакція Макгрегора стало можливістю для багатьох політиків правого спрямування зробити політичні заяви. Найвідомішими прикладами стали Дональд Трамп та Ілон Маск.
Нагадаємо, що із зірок спорту убивство Заруцької прокоментував боксер Раян Гарсія.
