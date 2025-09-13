Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор різко відреагував на вбивство в США 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка загинула 22 серпня від ножового поранення в потязі.

Заруцька втекла від війни в Україні разом в 2022 році, працювала в піцерії та вчила англійську. Убив дівчину 34-річний безхатько Декарлос Браун-молодший, якого до цього 14 разів суд відпускав на волю після скоєних правопорушень. Убивство було пов’язане з тим, що у дівчини був світлий колір шкіри.

«Не можу викинути з голови образ беззахисної української жінки в громадському транспорті — вбитої з-поза спини без жодної провини. Я вимагаю для її вбивці найсуворішого покарання; я відкрито говорю це і не жалкую. Слава Україні. Нехай Ірина Заруцька спочиває з миром.

Якщо хтось думає, що за моєї каденції на ірландській землі це може залишитися без наслідків — хай подумає ще раз. Включіть розум і переосмисліть ситуацію. Будь-які пусті оптичні чи політичні фрази в такому випадку для мене нічого не варті — залиште їх при собі. Проголосуйте за Конора».