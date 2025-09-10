Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор оголосив про початок співпраці з Дональдом Трампом-молодшим у рамках компанії MMA.Inc.

Макгрегор заявив, що його кар’єрні успіхи базуються на дисципліні та практиках, здобутих за роки виступів у змішаних єдиноборствах. Він вважає, що MMA.Inc має на меті залучати фанатів до тренувань, підтримувати тренерів, зали та малий бізнес, які є основою цього виду спорту.

Співпраця з Трампом-молодшим, за словами Макгрегора, допоможе вивести комерційний потенціал компанії на новий рівень та зміцнити зв’язки між Ірландією та США. Він також натякнув на свої політичні амбіції, згадавши «правління» в Ірландії.

Останній бій Макгрегор провів у липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є технічним нокаутом через травму ноги.

Нагадаємо, Макгрегор вирішив стати президентом Ірландії, видавши порцію популістичних заяв.