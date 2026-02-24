Макгрегор має суперника та дату наступного поєдинку
Конор заявив, що тепер очікує на контракт на бій від UFC
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор у своєму Twitter заявив, що має дату та суперника для повернення в октагон:
Мені запропонували суперника та дату, і я погодився. Чекаю на свій контракт.
Напередодні Макгрегор відповів фанату, що хоче побитися з Майклом Чендлером.
Поділитись
Матеріали по темі
Вайт спростував можливість бою Макгрегор — Чендлер на турнірі UFC в Білому домі
близько 1 місяця тому