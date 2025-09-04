Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор звернувся до громадян Ірландії із закликом підтримати його кандидатуру на пост президента країни на виборах, які відбудуться 24 жовтня, повідомляє його сторінка в соціальних мережах.

У своєму відеозверненні Макгрегор наголосив на необхідності «реальних змін» і пообіцяв не підписувати жоден закон без схвалення народу. Він закликав ірландців звертатися до місцевих радників, щоб ті висунули його кандидатуру.

«Наші радники – основа наших громад. Вони працюють більше і приносять більше користі, ніж уряд, який раз за разом підводить країну. Якщо ви радник і відчуваєте, що ваш голос ігнорують, а вашу громаду не помічають, підтримайте мене. Я дам вам платформу, щоб вас почули». Він також закликав громадян негайно зв’язатися з місцевими радниками, щоб вимагати висунення його кандидатури, підкресливши, що «час для змін настав». Конор Макгрегор

Макгрегор активно просуває свою кампанію на тлі критики міграційної політики ЄС, яку він вважає шкідливою для Ірландії. Раніше він заявляв, що прагне бути «активним президентом», який працює виключно на благо народу.

Нагадаємо, раніше Макгрегор закликав змінити Конституцію Ірландії.