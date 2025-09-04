Денис Сєдашов

Мільярдер Ілон Маск відреагував на нещодавню заяву ексчемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора. Раніше спортсмен закликав громадян Ірландії підтримати його кандидатуру на пост президента країни.

Макгрегор також зазначив, що у разі обрання не підписуватиме жоден закон, доки його не схвалить народ.

Ніхто не буде боротися за народ Ірландії наполегливіше, ніж Конор Макгрегор. Ілон Маск

Макгрегор повідомив про висування своєї кандидатури на пост президента.