Денис Сєдашов

37-річний колишній чемпіон UFC Конор Макґрегор заявив про намір брати участь у виборах президента Ірландії.

Ексволодар титулів у напівлегкій та легкій вазі повідомив, що вже надіслав листи до місцевих рад із проханням підтримати його кандидатуру та отримав позитивні відгуки.

Ми здобудемо перемогу на цих виборах і повернемо владу народу Ірландії. Конор Макгрегор

Для офіційного включення до бюлетеня йому необхідна підтримка щонайменше 20 парламентарів або чотирьох місцевих рад.

