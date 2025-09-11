Раян Гарсія – про вбивство українки Заруцької в США: «Які ж боягузи навколо неї...»
Зірковий боксер висловив підтримку
25 хвилин тому
Раян Гарсія / Фото - DAZN
Американський проспект напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) відреагував на вбивство українки Ірини Заруцької в США.
«Які ж боягузи навколо неї, дозволили їй падати наодинці, без жодної підтримки – це розбиває мені серце.
Огидна ситуація. Справді розриває серце».
Нагадаємо, вбивство вчинив 34-річний безпритульний Декарлос Браун.
