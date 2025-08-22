Денис Сєдашов

Президент BKFC Девід Фельдман на пресконференції заявив, що колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макґрегор активно готується до свого першого поєдинку в організації Bare Knuckle FC.

За його словами, суперником ірландця стане переможець бою між ексбійцями UFC Джеремі Стівенсом та Майком Перрі.

Сьогодні з нами мав бути мій партнер і друг Конор Макгрегор, але він не приїхав, оскільки повністю зосереджений на тренуваннях. Це найкращий Конор, якого я коли-небудь бачив. Він працює дуже наполегливо й мотивовано. Конор повідомив мені, що націлений на переможця протистояння між Джеремі Стівенсом і Майком Перрі Девід Фельдман

Президент UFC бачить Макгрегора на турнірі UFC біля Білого дому.