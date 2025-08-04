Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор офіційно оголосив про намір балотуватись на пост президента Ірландії та закликав громадян підтримати петицію щодо зміни конституційних норм виборчого процесу. Зверння боєць опублікував у соціальних мережах.

Дорогі співгромадяни та представники ірландської діаспори! З радістю повідомляю про свій намір висунути свою кандидатуру на посаду президента Ірландії. Але нинішнє конституційне законодавство створює серйозні перешкоди для реальної демократії. Конор Макгрегор

За чинними правилами, для участі у виборах кандидат повинен отримати підтримку щонайменше 20 парламентарів або чотирьох місцевих рад графств. На думку Конора, ця система обмежує право виборців впливати на виборчий процес.

Я пропоную змінити цю норму. Закликаю громадян підписати петицію, яка дозволить вносити імена кандидатів до бюлетеня без потреби в політичних «благословеннях» згори. Конор Макгрегор

Макгрегор про плани стати президентом: «Народ матиме владу».