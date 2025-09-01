Національна збірна України офіційно розпочала підготовку до двох стартових матчів відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (5 вересня, Вроцлав) та Азербайджану (9 вересня, Баку).

Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, дісталися тренувального табору Сергія Реброва в Опаленіце потягом до Варшави, а далі – автобусом. Легіонери приєдналися до команди безпосередньо в Польщі.

На цій локації синьо-жовті тренуватимуться до 4 вересня, після чого вирушать до Вроцлава на передматчеві заходи.

Після поєдинку з Францією збірна залишиться у Польщі, а 7 вересня команда планує виліт до столиці Азербайджану для підготовки до другої гри.

Раніше, гоолвний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад на відбіркові матчі проти Франції та Азербайджану. Згодом, захисник Полісся замінив у складі травмованого Тимчика.