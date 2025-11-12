Нганну назвав найкращий бій для UFC White House – Френсіс готовий повернутися до промоушену
Чемпіон PFL готовий побитися з Джонсом
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Чемпіон PFL у важкій вазі Френсіс Нганну розглядає повернення у UFC задля проведення найбільшого поєдинку на івенті біля Білого дому. Бійця цитує vringe.com:
Ви ж знаєте відповідь. Чи потрібна вам моя відповідь? Найбільший бій, який можна провести – двобій Джонс проти Нганну. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Жодної неповаги до інших бійців. Я їх усіх поважаю незалежно від того, виступають вони в основних кардах чи попередніх. Але якщо ти дійсно хочеш назвати бій найбільшим поєдинком усіх часів, тоді тобі потрібно зробити його таким.
Нагадаємо, що Нганну відмовився від поєдинку з Джейком Полом.
