Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну висловився про заяву глави промушену Дейни Вайта, що функціонер отримував погрози від володаря титулу у важкому дивізіоні. Камерунця цитує vringe.com:

Чому я не здивований? Знаєте, колись тебе починає втомлювати реагувати на все те, що кажуть люди. Виходить якась гра. Дейна щось каже, а я мушу якось виправдовуватися. Я так вважаю, якщо йому нормально говорити, що він говорить, тоді ОК. Не вважаю, що мені обов'язково слід якось відповідати. Зовсім необов'язково. Раніше я хотів постійно відповідати. Але вона вже пройшла. Може, я подорослішав. Може, втомився від усіляких драм. Може просто хочу спокою. Просто щоб мене ніхто не дошкуляв. Ось і все…

Він каже, що це було в офісі. Адже там багато камер, вірно? Дивіться… Реагувати щоразу, коли хтось щось про тебе сказав – дуже втомлює. Я втомився від цього. І тепер я ставлю лише одне питання. Чому до цього дійшло? Як ми до такого докотилися? І яка мета цього? Дуже розчарований, що все сталося саме так…