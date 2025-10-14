Олег Гончар

Оновився рейтинг бійців UFC за версією, де значні зміни торкнулися ексчемпіона легкої ваги (до 70 кг) бразильця Чарльза Олівейри, який 12 жовтня переміг поляка Матеуша Гамрота в головному бою UFC Fight Night 261 у Ріо-де-Жанейро. Поєдинок завершився задушливим прийомом у другому раунді.

Завдяки цій перемозі Олівейра піднявся з 4-ї на 3-ю позицію в рейтингу легкої ваги. Крім того, він повернувся до топ-15 кращих бійців поза вагою (P4P), посівши 15-е місце. Бразилець оновив свої рекорди UFC: 21 дострокова перемога та 17 сабмішенів.

Також Олівейра залишився непереможеним у Бразилії (18-0 загалом, 7-0 в UFC).

Нагадаємо, раніше Олівейра заявив, що не міг програти на очах у Кака.