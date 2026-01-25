Олег Гончар

У другому за значимістю поєдинку турніру UFC 324 у Лас-Вегасі зійшлися колишній чемпіон найлегшої ваги американець ірландського походження Шон О’Меллі (19-3) та представник Китаю Сун Ядун (22-9-1).

У стартовому раунді О’Меллі очікувано працював другим номером, багато рухався й тримав дистанцію за рахунок киків та переваги в антропометрії. Однак наприкінці п’ятихвилинки пропустив прохід у ноги. Ядун оформив тейкдаун і завершив раунд із контролем зверху.

У другому раунді китаєць продовжив тиснути, активно працював кіками по ногах і знову перевів бій з клінчу у партер. Американець зумів повернутися в стійку, але епізод залишився за суперником.

Третій раунд став вирішальним. О’Меллі додав у концентрації, не дозволяв Ядуну зближуватися й скористався паузами в атаках опонента. На останній хвилині ексчемпіон провів найкращий відрізок у бою, впевнено перебиваючи суперника в стійці. Судді віддали перемогу О’Меллі одноголосним рішенням — тричі 29-28.

Ця перемога дозволила американцю перервати серію з двох поразок від Мераб Двалишвілі. Для Ядуна це вже третій бій поспіль проти ексчемпіона: раніше він поступився Петру Яну та переміг Генрі Сехудо.

Нагадаємо, в головній події турніру UFC 324 Джастін Гетжі переміг Педді Пімблетта.