О’Меллі: «Царукян — реальна загроза для Топурії»
Екс-чемпіон UFC вважає, що UFC не хоче бачити Армана чемпіоном
близько 3 годин тому
Шон О’Меллі висловився про можливий титульний бій у легкій вазі між чемпіоном Ілією Топурією та Арманом Царукяном.
За словами О’Меллі, Царукян є найнебезпечнішим претендентом для Ілії Топурії.
«Арман — це не жарт, чорт забирай. Бій Армана з Ілією — дуже цікаве протистояння. Але я не думаю, що UFC зведе їх, бо їм подобається Ілія як чемпіон. Вони не хочуть робити Армана чемпіоном. У нього є реальний шанс побити Ілію. Так, Ілія може його нокаутувати, але якщо хтось у 70 кг і здатен перемогти Топурію — то це саме Арман Царукян».
Царукян щойно задушив Дена Хукера у другому раунді в головному бою UFC Катар і йде на серії з п’яти перемог.
Топурія, чемпіон легкої ваги, планує повернення на початку 2026-го і вже викликав Макса Голловея на реванш, але UFC розглядає й варіант з Арманом.