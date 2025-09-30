О’Меллі назвав найкращого бійця в історіїї ММА
Чемпіон UFC вважає, що Ілія Топурія — поза конкуренцією
близько 1 години тому
Чемпіон UFC Шон О’Меллі назвав Ілію Топурію найвидатнішим бійцем в історії змішаних єдиноборств, поставивши його навіть вище за легендарного Джона Джонса. Слова наводить Bloody Elbow.
Ілія – величніший за всіх. Він — номер один незалежно від вагової категорії. Уявіть, у трьох останніх боях він нокаутував Волкановскі, Голлоуея та Олівейру. Це божевільно, він їх усіх знищу.
Нагадаємо, востаннє Топурія виходив в октагон у червні, коли у першому раунді нокаутував Чарльза Олівейру.
