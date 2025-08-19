Олег Гончар

Бразильський середньоваговик UFC Пауло Коста (15-4) в інтерв’ю Bloody Elbow поділився думками про потенційний бій із непереможним чемпіоном Хамзатом Чимаєвим (15-0).

34-річний Коста порівняв Чимаєва з ексчемпіоном Йоелем Ромеро, проти якого він бився у 2019 році. Тоді Ромеро не зміг утримати бразильця в партері, хоча й провів тейкдаун.

«Я знаю, як справлятися з такими, як Хамзат. Ромеро — борець високого рівня, але не зміг мене забороти. Чимаєв може повалити мене, але втримати в партері не зможе». Пауло Коста

Коста впевнений, що бій не буде повністю в стійці, але його навички боротьби дозволять нейтралізувати сильні сторони Чимаєва.

Останній бій Коста провів у червні 2025 року, перемігши Романа Копилова (14-4) одноголосним рішенням суддів.