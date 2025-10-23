Британський боєць UFC Педді Пімблетт критично висловився про чемпіона організації Ілію Топурію. Легковаговика цитує vringe.com:

Адже він зробив собі ім'я за мій рахунок. А зараз вирішив, що він надто хороший для мене. Чувак, якби не я, у тебе зараз нічого не було б. Я хотів, щоб дебютний бій у легкій вазі він провів зі мною. Але йому подарували титул. Чому я говорю, що він липовий? Дивіться самі. Адже він навіть не іспанець. Він німець. Він корчить з себе іспанця і грузина просто, щоб залучити більше фанів. Але він народився у Німеччині. Він німець.

Він настільки фейковий, що навіть половина його підписників у Instagram – просто куплені боти. І це вже підтверджено. Найбільш фейковий чувак в історії. Просто наслідувач Макгрегора. І, якщо чесно, мене вже від нього нудить.