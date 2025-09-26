Пімблетт принизив заслуги Топурії в UFC
Англієць розкритикував шлях чемпіона UFC до пояса
близько 23 годин тому
30-річний боєць UFC у легкій вазі Педді Пімблетт заявив, що чинний чемпіон у напівлегкій вазі (до 70 кг) Ілія Топурія здобув титул завдяки сприятливим обставинам. Про це повідомляє Bloody Elbow.
«У Ілії був чи не найпростіший шлях до чемпіонського бою. Достатньо було здолати лише Джоша Емметта, щоб отримати шанс на пояс. Кого він взяв до переможного списку? Райана Холла, Джоша Емметта та Брайса Мітчелла. Це один із найлегших маршрутів до титулу, які мені доводилося бачити. Він би ніколи не здолав Волкановскі, якби той не вийшов у ринг після нокауту всього за 12 тижнів до цього. Для Топурії все склалося надзвичайно вдало, але коли справа дійде до бою зі мною — цього вже не буде. Якби мій шлях був таким же простим, я давно став би чемпіоном».
28-річний іспанець грузинського походження завоював титул UFC у 2024 році, перемігши Алекса Волкановскі.
Нагадаємо, раніше Камару Усман розкритикував ідею титульного бою для Пімблетта.