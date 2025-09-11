Президент UFC Дейна Вайт для Vegas PBS розповів, що в 2026 році розпочне своє боксерське шоу.

«У 2026 році я розпочну своє шоу. Воно буде схоже на претендентську серію. Найкращі будуть битися з найкращими, непереможені – з непереможеними.

Ми будемо піклуватися навіть про перший бій вечора, а не лише про головну подію. Я буду cтворювати зірок, влаштовувати чудові бої, а потім ці хлопці прокачаються та будуть виступати у Туркі Аль аш-Шейха.

Зараз у нас, мабуть, від 60 до 70 бійців на контракті».