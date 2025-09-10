Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поділився думками щодо перспектив поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наводить iFLTV.

За словами новозеландця, після перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) він одразу викликав українця в ринг, але Усик тоді відповів, що хоче провести час із сім’єю.

Можливо, він уникає бою, але точно не через страх. Усик уже довів, що готовий виходити проти найкращих у двох вагових категоріях. Причини можуть бути інші. Джозеф Паркер

Також боксер прокоментував відео з танцями українця попри чутки про травму:

Я просто побачив, що він веселився з родиною. Це нормально. Джозеф Паркер

Свій наступний бій Джозеф Паркер проведе проти Фабіо Вордлі 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.

Команда Паркера сумнівається, що Усик вийде на обов’язковий бій.