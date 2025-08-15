Президент UFC бачить Макгрегора на турнірі UFC біля Білого дому
Щодо Джонса у Вайта є певний скептицизм
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Президент UFC Дейна Вайт відповів, хто з суперзірок промоушену може виступити на івенті біля Білого дому. Слова функціонера наводить vringe.com:
Конору я довіряю. Він ніколи не підводив. Хіба що якщо отримував травму. З приводу Джона я налаштований трохи скептичніше. Так, Джон повернувся. Він у пулі допінг-тестування. Але зараз ми не думаємо про поєдинок з його участю.
Конор Макгрегор заявив про готовність поверення в октагон.