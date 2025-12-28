Олег Гончар

Відомий американський подкастер і коментатор UFC Джо Роган високо оцінив 23-річного камерунського бійця Атеба Готьє.

«Атеба Готьє з Камеруну. Він лякає. Вага 84 кг, зріст 193 см, складений як грецький бог, і всіх стирає в порошок. Страхітлива міць, супершвидкість, відмінна техніка — все є. Він дуже хороший, дуже сильний, великий, неймовірний ударник. Молодий. Цей хлопець — майбутнє. Він і є майбутнє». Джо Роган

Камерунець в 2025-му році дебютував в UFC та виграв нокаутами бої проти Хосе Медіни, Роберта Валентіна та Трестона Вайнеса.

