Коментатор UFC Джо Роган закликав Джейка Пола завершити боксерську кар’єру після поєдинку з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Подкастера цитує fightnews.info:

Є ціна, яку доводиться платити, і вона цього не варта. Ця ціна – глибока депресія, серйозні ушкодження мозку, які призводять до залежностей. Дуже багато хто після завершення кар'єри стає залежним від азартних ігор, наркотиків, алкоголю.

Ти можеш винести лише певну кількість ударів. А той, який він отримав від Джошуа – це було як десять ударів одразу.