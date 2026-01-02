Роган: «Реальність така, що Аспіналл може зовсім не повернутися»
Джо вважає, що хевівейт у UFC не має багато сильних бійців
близько 1 години тому
Фото: BBC
Коментатор UFC Джо Роган оцінив стан справ у важкій вазі у промоушені. Американця цитує vringe.com:
Реальність така, що він може зовсім не повернутися. У нього попереду операція. Якщо щось піде не так, то він не зможе бачити. Наскільки розумію, його й досі непокоїть праве око. У дивізіоні зараз дуже мало бійців. Є Том, Сіріл Ган. Може, Джонс повернеться. Може, назад до UFC візьмуть Нганну. Майже немає бійців чемпіонського калібру. Таких бійців майже немає ніде – десь 4-5 людей на всю планету.
Нагадаємо, що Том Аспіналл розглядає варіант боксерського поєдинку з Френсісом Нганну.
