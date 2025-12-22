Рой Джонс: «Усик — без сумніву найкращий»
Американець вважає, що українець очолює рейтинг найкращих боксерів
близько 1 години тому
Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший в інтерв’ю YouTube-каналу Fight Hype TV назвав найкращого боксера світу станом на сьогодні.
56-річний колишній чемпіон світу вважає, що після завершення кар’єри Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) перше місце у світовому боксі має посісти Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Прямо зараз, якщо Теренс справді піде на пенсію, найкращим має бути Усик. Олександр, без сумніву, найкращий.
Олександр Усик — у топ-5 найкращих боксерів XXI століття за версією The Ring.