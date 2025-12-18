Чемпіон UFC Том Аспіналл оцінив своє майбутнє у боксі та підібрав потенційного суперника. Британця цитує fightnews.info:

Чи я перейду в бокс? Я не знаю. Я ніколи не стану чемпіоном світу з боксу і не намагатимуся це зробити. Щоб стати чемпіоном світу, треба присвятити цьому своє життя. Я був гарний у боксі, але я все своє життя займаюся ММА. Нині мені майже 33 роки. Так що в такому віці неможливо думати про те, що я виграю чемпіонський титул у боксі.

Але я міг би провести кілька боїв не з розряду фрик-шоу, а великих поєдинків. З якимось відомим суперником або щось на зразок того. Я не проти побоксувати з бійцем ММА, я думаю, що Нганну був би хорошим суперником. Але спочатку мені потрібно провести бої в UFC.