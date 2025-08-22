Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC Шон Стрікленд (29-7) отримав шестимісячну дискваліфікацію за участь у бійці на турнірі Tuff-N-Uff.

Окрім цього, на американця наклали штраф у розмірі 5000 доларів та суму судових витрат.

Інцидент стався, коли Стрікленд, який працював секундантом Майлза Хансінгера, вибіг на ринг після бою з Луїсом Ернандесом. Переможець Ернандес почав глузувати над командою суперника, що спровокувало реакцію Шона.

Термін дискваліфікації можуть скоротити до 4,5 місяця, якщо Стрікленд пройде курси з управління гнівом. Ця ситуація стала черговим скандалом у кар’єрі американця.

