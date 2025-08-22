Шон Стрікленд на півроку дискваліфікований за бійку на одному з турнірів
Колишнього чемпіона UFC також оштрафували на 5 тисяч доларів і зобов’язали пройти курси з управління гнівом
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC Шон Стрікленд (29-7) отримав шестимісячну дискваліфікацію за участь у бійці на турнірі Tuff-N-Uff.
Окрім цього, на американця наклали штраф у розмірі 5000 доларів та суму судових витрат.
Інцидент стався, коли Стрікленд, який працював секундантом Майлза Хансінгера, вибіг на ринг після бою з Луїсом Ернандесом. Переможець Ернандес почав глузувати над командою суперника, що спровокувало реакцію Шона.
Термін дискваліфікації можуть скоротити до 4,5 місяця, якщо Стрікленд пройде курси з управління гнівом. Ця ситуація стала черговим скандалом у кар’єрі американця.
