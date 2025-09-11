Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд поділився думками щодо вбивства американського політичного активіста Чарлі Кірка, прихильника президента США Дональда Трампа.

31-річний Кірк був застрелений 10 вересня під час виступу на студентському заході в Utah Valley University в Орем, штат Юта. Постріл у шию пролунав, коли Кірк відповідав на питання про масові стрілянини. Зловмисник, імовірно, стріляв з даху будівлі за 182 метри. ФБР оголосило винагороду $100 тис. за інформацію про підозрюваного, який досі на волі.

Стрікленд зізнався, що спочатку він відчув допаміновий сплеск від новини, ніби це розвага.

«Я зайшов у соцмережі, і хтось написав: «Ей, чув, що Чарлі Кірка застрелили?» Я такий: «Ні, не чув». Але відчув, що щось не те. У таких випадках починаєш думати: «Боже, як я став таким соціопатом? Чому я так відірваний від людей?» Ми настільки відірвані від світу. Мені довелося запитати себе: «Як ми стали поколінням соціопатів?» Я не знаю, як це виправити. Просто сумно. Це дратує». Шон Стрікленд

Стрікленд поклав вину на медіа та відеоігри, як Call of Duty, які, на його думку, нормалізували насильство з 90-х. Він наголосив на десенсибілізації суспільства.

«Ми бачимо, як дівчину вбивають у метро, дітей витягують з руїн — і просто онемівши». Шон Стрікленд

Президент Трамп назвав Кірка «легендою» та звинуватив «радикальних лівих», наказавши спустити прапори в США.

Нагадаємо, Трамп має відвідати бейсбольний матч в пам'ять про теракти 11 вересня.