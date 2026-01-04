Колишній боєць UFC Чейл Соннен заявив, що вже у 2026 році чемпіон організації Алекс Перейра може дістатися до статусу найкращого бійця в історії:

Я думаю, що якщо Алекс Перейра переможе у важкій вазі і стане там чемпіоном, то ми не зможемо навіть обговорювати, хто є найбільшим боєць в історії. Коли ми говоримо про кращого бійця всіх часів, ми просто зобов'язані згадати Алекса Перейра. Я справді так вважаю.

За лаштунками я чув лише, що для Алекса Перейри є різні можливі поєдинки у важкій вазі. Якщо він стане тимчасовим чи беззаперечним чемпіоном у важкій вазі у 2026 році, то це буде одна з найкращих історій.