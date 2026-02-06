Олег Гончар

Чинний чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія проведе бій проти володаря тимчасового титулу Джастіна Гетжі. Про це повідомив іспанський журналіст Альваро Колменеро.

Поєдинок має відбутися 14 червня на турнірі, який планують провести на території Білого дому.

Зазначається, що Топурія повернувся до повноцінних тренувань після паузи, пов’язаної з особистими обставинами. Раніше його колишня дружина відкликала судовий позов, і сторони досягли мирової угоди. Востаннє боєць виходив до октагона влітку 2025 року, коли здобув чемпіонський пояс у легкій вазі, перемігши Чарльза Олівейру.

Гетжі, своєю чергою, підійшов до потенційного титульного бою на серії перемог. На турнірі UFC 324 він здолав Педді Пімблетта та завоював тимчасовий пояс у легкій вазі.