Олег Гончар

Чинний боєць UFC Ілія Топурія та його колишня дружина Джорджина Узкатегі офіційно врегулювали судовий конфлікт. Як повідомляє Marca, сторони дійшли мирової угоди, після чого справа була повністю закрита.

За інформацією джерела, обидві сторони погодилися з умовами, які спочатку запропонував Топурія. Після цього Узкатегі відкликала свій позов, що дозволило припинити розгляд справи без подальших судових процедур.

Після врегулювання особистих питань Топурія повернувся до повноцінних тренувань. Востаннє він виходив до октагона влітку 2025 року, після чого взяв паузу у виступах. Наразі офіційної інформації щодо дати його наступного бою в UFC немає.

Крім того, повідомляється, що Топурія виставив на продаж свій будинок у Мадриді. Орієнтовна вартість нерухомості становить близько 3,5 мільйона доларів. Причини такого рішення не уточнюються, однак воно співпало з поверненням бійця до активної фази кар’єри.

Нагадаємо, очікується, що Топурія проведе бій з Гетжі в Білому домі.