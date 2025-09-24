Трамп – про грандіозне шоу UFC: 90 тисяч фанатів під Білим домом
У червні 2026 року відбудеться історичний турнір UFC
близько 1 години тому
Президент США Дональд Трамп розповів про плани проведення чемпіонського бою UFC на території Білого дому. Слова наводить WAAY 31 News.
Знаєте, велике питання — проведення бою UFC. Я знаю, що ви не отримаєте квитки, бо ви розповсюджуєте фейкові новини.
Вам не дозволять отримати квитки, але бій UFC відбудеться прямо біля Білого дому. Перед Білим домом буде, мабуть, 6000 людей, а потім в Еліпсі у нас буде 80 або 90 тисяч. Це буде неймовірна подія, багато людей говорять про це.
Президент США схвалив ідею UFC провести турнір біля Білого дому.
