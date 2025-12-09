Олег Гончар

Джон Вуд, тренер ексчемпіона UFC у легкій вазі Мераба Двалішвілі (21-5), не сумнівається, що у 2026 році відбудеться третій бій між його підопічним і росіянином Петром Яном (20-5). Слова Вуда навів MMA Fighting.

«Немає сумнівів — ви це побачите знову. Два великолепні бої, де Ян виступив проти того, кого вважали неудержимым, закладають основу для грандіозної трилогії. Хто не захоче це побачити? Два справжні бійці, які викладаються на повну. У 2026-му ви точно побачите трилогію». Мераб Двалішвілі

На цю мить бійці повели два поєдинки, в яких обмінялися перемогами.

На UFC 323 Ян переміг Двалішвілі одностайним рішенням і повернув титул.