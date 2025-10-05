Володимир Кириченко

Чемпіон організації у найлегшій вазі (до 61 кг) грузин Мераб Двалішвілі після захисту титулу проти американця Корі Сендхагена на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 320 перевершив досягнення одразу чотирьох іменитих бійців ліги.

Після цього бою в активі Мераба стало 14 перемог у UFC поспіль.

Завдяки цьому за тривалістю успішної серії він обійшов Джона Джонса, Деметріуса Джонсона, Хабіба Нурмагомедова та Макса Холлоуея, в активі яких переможна серія з 13 боїв у промоушені.

